Llega el programa Moreno en Movimiento con actividades para disfrutar

El Municipio de Moreno pondrá en marcha el programa Moreno en Movimiento a partir del 12 de enero, y ofrecerá una variada agenda de actividades físicas y recreativas para vecinas y vecinos durante el verano. Las clases se desarrollarán en los Polideportivos Municipales y en espacios públicos descentralizados del distrito.

La inscripción se encuentra abierta y debe realizarse de manera presencial, de 8:30 a 17 horas, presentando fotocopia del DNI.

En el Polideportivo Paso del Rey, ubicado en Sáenz Peña 1548, se dictarán clases de preparación física en salón de lunes a viernes de 18 a 20:30 horas; aquagym los martes y jueves a las 8 horas; y zumba los martes y jueves a las 18:30 horas.

En el Polideportivo Catonas, situado en José Ingenieros 3200, habrá aquagym los lunes y miércoles a las 8 horas, y clases de zumba los viernes a las 8 horas.

Por su parte, el Polideportivo San Carlos, ubicado en Echeverría 7549, ofrecerá zumba los lunes y miércoles a las 9 horas, y fitness de combate los martes y jueves a las 8:30 horas.Además, el programa se extenderá a distintos puntos descentralizados.

En la Plaza Dr. Buján, Ruta Provincial 7, Km. 35, 5 se realizarán entrenamientos funcionales los martes y jueves a las 8 horas, mientras que en la Plaza Güemes ubicada en las calles Bolivia, General Martín Miguel de Güemes, Paraguay y Valentín Alsina, las clases serán los lunes y miércoles a las 8:30 horas.

Para consultas y más información, se puede visitar la cuenta oficial de Instagram de la Subsecretaría de Deportes: @deportesmunicipiomorenoDe esta manera, el Gobierno local continúa promoviendo propuestas deportivas abiertas y accesibles, fomentando hábitos saludables, el bienestar y el disfrute del espacio público durante el verano.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno