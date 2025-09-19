En el Parque Los Robles, se realizó el cuatro encuentro de orquestas de música popular

Participaron más de 15 agrupaciones musicales durante dos jornadas de conciertos, peñas y mesas de trabajo en la Reserva Natural “Los Robles”, con entrada libre y gratuita El Municipio de Moreno, a través del programa cultural y socio comunitario Orquesta Raíces, realizó el Cuarto Encuentro de Orquestas de Música Popular, un evento que reunió a más de 15 agrupaciones tanto locales como regionales en dos jornadas de música, intercambio y trabajo comunitario. Durante estas jornadas se disfrutó de shows musicales, conciertos y peñas. Además, y en paralelo, el encuentro contó con mesas de trabajo para reflexionar y profundizar sobre el rol de las orquestas comunitarias y la práctica de la música popular. Entrevista con Pepe Battistín, Florencia Villar y Mateo Codoni (Orquesta Raíces)