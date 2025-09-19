Deportes

Primavera Fest: una jornada a puro deporte en el Club El Timón

19
Sep

Este sábado, en las instalaciones del Club Náutico El Timón, se realizará una nueva edición del Primavera Fest “El Gran Picnic”, un evento que combina deporte y recreación organizado por el productor y animador de eventos Pablo Colombo, con el apoyo del Municipio de Luján.

La propuesta invita a celebrar el Día de la Primavera participando de una Carrera de Aventura en las modalidades 15K y 7K, además de una instancia de 3K gratuita con el propósito de promover la disciplina.

La actividad también contará con espectáculos musicales, DJs, tatuadores, masajistas, clases de yoga y sorpresas para toda la familia.

Las acreditaciones tendrán lugar de 10.30 a 13 horas, la largada de la carrera de 3K a las 14 y el inicio de las competencias de 7K y 15K a partir de las 15.30. En tanto, el cierre de la jornada está previsto a las 19 horas.

“Por tercer año consecutivo estamos organizando esta propuesta en un lugar privilegiado como es El Timón. Es una fiesta que tiene una carrera, como nos gusta llamarla a nosotros, porque además de correr vamos a bailar y a disfrutar de un montón de actividades. Los cupos para participar de la carrera ya están agotados, pero invitamos a las familias a acercarse y disfrutar la jornada. Agradecemos al Municipio de Luján, que nos apoya de forma permanente”, señaló Pablo Colombo.

