Entrega de mobiliario para el Programa Envión

Se realizó la entrega de sillas y mesas obtenidas gracias al proyecto presentado por los chicos y chicas del Programa Envión, ganador del Programa Decisión Niñez del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa provincial promueve que niños, niñas y adolescentes decidan, a través de asambleas y votaciones, el destino de un presupuesto público, garantizando que sus voces sean escuchadas y sus derechos respetados.

El proyecto del Envión de General Rodríguez fue elegido y ya es una realidad, fortaleciendo los espacios de inclusión y participación para nuestras infancias y juventudes.

Municipalidad de General Rodríguez