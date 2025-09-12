En el puente Bilbao de Paso del Rey: Una Policía de la Ciudad mató a un delincuente que intentó asaltarla

Una Policía de la Ciudad mató de un disparo a un “motochorro” que intentó asaltarla. Los cómplices escaparon. La justicia ordenó la liberación de la agente.

El suceso se produjo durante la noche del pasado martes 9 de septiembre sobre el Camino de la Ribera, en la conexión con el Puente Bilbao del río Reconquista, que comunica Moreno con el partido de Merlo, a tres cuadras de la estación lado sur de Paso del Rey.

Dos oficiales de la Policía de la Ciudad, francos de servicio, circulaban en moto cuando fueron interceptados por cuatro delincuentes que transitaban en dos motocicletas. Los “motochorros” lograron desestabilizar a las víctimas, quienes cayeron a la cinta asfáltica.

Uno de los asaltantes los apuntó con un arma, exigiendo la entrega del rodado. En esos momentos, la agente de 28 años extrajo su pistola reglamentaria, se habría identificado y disparó tres veces desde el piso. Una de las balas alcanzó al maleante en la zona toráxica dorsal izquierda y tuvo salida por el hombro derecho. Murió instantáneamente.

Ambos funcionarios públicos resultaron ilesos, solo con algunos raspones producto de la caída. Rápidamente llegaron a la escena del enfrentamiento personal del Comando de Patrullas de Moreno y de la Comisaría 5º (Paso del Rey).

Peritos de la Policía Científica bonaerense relevaron rastros y secuestraron el arma utilizada por el delincuente. Se trataba de una pistola de utilería. Sus cómplices huyeron en sentido a Merlo. Relevan cámaras de seguridad para identificarlos.

Los trascendidos indican que el asaltante abatido fue identificado como Ramiro Ruiz, de 17 años. Habría estado domiciliado en Merlo.

La causa por “robo agravado en poblado y en banda y homicidio” es instruida por la UFI Nº 1 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo del Dr. Leandro Ventricelli. Ventricelli les tomó declaración a los dos policías, secuestró el arma de fuego de la oficial y los liberó. No tomó temperamento legal contra ellos.