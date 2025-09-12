La empresa es “Gestoría de Salud”: Empleadas reclamaron el pago de sueldos y denunciaron abusos

Una veintena de jóvenes mujeres se manifestaron durante el mediodía de este jueves 11 de septiembre frente a las oficinas de la empresa “Gestoría de Salud”, especializada en la venta de planes y el cambio de obras sociales. La organización, con varios años de funcionamiento, había alquilado hace unos meses un espacio en el segundo piso de la sede de la Sociedad Italiana de Moreno sobre la calle Nemesio Álvarez entre Rosset y Bossi. Exigían el pago de sueldos y comisiones y denunciaron distintos tipos de abuso por parte del propietario de la firma. No obtuvieron respuesta y se dirigieron a la Comisaría 1º para comenzar el reclamo legal.