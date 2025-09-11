Allanaron el Bingo de Moreno: Se trataría de una investigación por casinos online clandestinos

Alrededor de las 9 de la mañana de este jueves 11 de septiembre, fuerzas de seguridad llevaron adelante un allanamiento en el Bingo de Moreno. Dos decenas de uniformados irrumpieron en la sala de juegos ubicada sobre avenida Victorica entre Sarmiento y Alsina. Retuvieron en las instalaciones a todos los empleados. A las 10 tendrían que haber abierto las puertas. Los trabajadores que tenían ese horario de ingreso aguardaron en el exterior, a la espera de novedades.

A simple vista se observaba a personal de la división Delitos Complejos y del GAD (Grupo de Apoyo Departamental) ambos de la Policía bonaerense. Provenían de Puente 12, en el partido de La Matanza, donde se encuentra el cuartel general de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

La redada se realizó bajo un fuerte hermetismo. La consulta a varias fuentes policiales y judiciales permite sostener una versión que tiene lógico sustento. Se trataría de una investigación por juego clandestino. Específicamente señalan la existencia de unas páginas en redes sociales donde se promocionarían casinos ilegales. Los voceros deslizan que la pesquisa habría concluido que desde la sede del Bingo Moreno se administraría esta actividad on line ilegal. O al menos habría firmes indicios. Hablan de un negocio multimillonario.

La causa estaría bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 2 de Morón, a cargo del Dr. Jorge Rodríguez. El magistrado habría ordenado el secuestro de material vinculado a la investigación, principalmente equipos informáticos. Se habrían realizado allanamientos en otros puntos de la provincia. Incluso se sospecha del lavado de activos. Pero los canales oficiales son reacios a brindar información detallada e incluso confirmar la básica.

El dato curioso: Mientras se realizaba el operativo, frente al ingreso principal del Bingo se armaban filas de personas. Eran vecinos ansiosos. Esperaban que la casa de juegos abriera las puertas. No les importaba cuanto demorara. Las máquinas tragamonedas son una adicción.