Se viene la Plaza Rockea en Francisco Álvarez

Tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, desde las 18 horas

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes, llevará adelante el tradicional encuentro «La Plaza Rockea», con el objetivo de brindar un espacio a las bandas locales de rock.

El show musical, de entrada libre y gratuita, se realizará el sábado 27 de septiembre, desde las 18 horas, en la plaza de la Libertad, ubicada en la Av. Gral. San Martín y Managua, de la localidad de Francisco Álvarez.

En esta oportunidad se presentarán los grupos: La Casa de Otro Elefante, Entre Aliens Amor y Muerte, El Cuento Border, Floración y KO.

Para poder ser parte del evento enviar demo a: infobandasmoreno@gmail.com

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Gobierno local de fomentar tanto la cultura y arte popular como para acompañar el crecimiento de las bandas de rock del distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno