Acto por el Día del Maestro en General Rodríguez junto al ministro Alberto Sileoni

El Intendente Mauro García encabezó el acto central para conmemorar un nuevo Día Del Maestro que se llevó a cabo en la plaza Sarmiento junto a todos los establecimientos educativos de la ciudad.

En ese marco, recibimos la visita del Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien acompañó la jornada junto a docentes, estudiantes y familias rodriguenses.

Una hermosa tarde que nos permitió celebrar la importancia del rol del docente en el acompañamiento y desarrollo de nuestros pibes y pibas.

