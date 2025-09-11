García y Sileoni recorrieron las obras de edificios educativos

El Intendente Mauro García recibió la visita del Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, para recorrer distintos proyectos para garantizar la infraestructura escolar de nuestra ciudad.

Allí visitaron los avances que se vienen desarrollando en la nueva sede de la Escuela Secundaria N° 6 y la Escuela Secundaria del barrio La Campanilla, dos de los siete nuevos establecimientos que están prontos a concluirse.

Seguimos trabajando junto al Estado Provincial para desarrollar más y mejor infraestructura que garantice el acceso a una educación pública de calidad.

Municipalidad de General Rodríguez