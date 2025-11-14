En la Provincia creció un 1500% el número de vasectomías

En el marco de la Semana de la Vasectomía, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires llevará adelante una maratón de vasectomías sin bisturí, con el objetivo de alcanzar a 200 personas. La iniciativa es posible gracias a los equipos médicos capacitados durante el año en los ocho hospitales provinciales que ya integran la estrategia.

El cronograma comenzó este lunes 10 en el Hospital “Mercante” de José C. Paz y en el Hospital San Martin de La Plata, continuará el martes 11 en la Maternidad Estela de Carlotto de Moreno, el miércoles 12 en el Hospital “Balestrini” de Tres de Febrero, y finalizará el viernes 14 con una jornada especial en la ciudad de La Plata (calle 51 entre 4 y 5).Un método seguro, ambulatorio y sin bisturíLa vasectomía sin bisturí es un método anticonceptivo permanente, seguro, ambulatorio y eficaz. Consiste en el bloqueo de los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides.

Está destinada a personas con pene, independientemente de su identidad de género, si tienen hijos/as o la cantidad de ellos.El procedimiento es sencillo, de rápida recuperación y sin necesidad de hospitalización. Se realiza con anestesia local, no requiere estudios prequirúrgicos, y puede efectuarse en consultorio.

En comparación con la técnica tradicional, implica menor tiempo de recuperación y menores riesgos.La implementación de esta técnica forma parte del proyecto de colaboración entre el Ministerio de Salud bonaerense y la organización World Vasectomy Day (WVD), que ya permitió la capacitación de 12 profesionales del sistema público.Crecimiento exponencial de la demanda

En los últimos cuatro años, la cantidad de intervenciones creció un 1500%: entre 2020 y 2024 se pasó de 113 vasectomías a 1.774 prácticas anuales. Solo en lo que va de 2025, ya se realizaron 1.680 procedimientos con la tecnica sin bisturi.

Los motivos del aumento son multicausales, vinculados principalmente a un cambio de paradigma cultural y a la implementación de la técnica rápida y sin bisturí. El promedio de edad de los solicitantes es de 34 años, y la mayoría tiene uno o más hijos.

En el municipio de La Matanza, por ejemplo, en una sola semana se recibieron 2.800 solicitudes, y el 95% de las personas asistió al turno otorgado.

Hospitales provinciales que realizan vasectomía sin bisturí:HIGA San Martín de La PlataMaternidad Estela de Carlotto de MorenoHIGA Evita Pueblo de BerazateguiHIGA Dr. Alberto Balestrini de La MatanzaHIGA Gobernador Domingo Mercante de José C. PazHIGA Penna de Bahía BlancaHIGA Gandulfo de Lomas de Zamora (desde octubre)HIGA Lucio Meléndez de Almirante Brown (desde octubre)

