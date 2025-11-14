Se aprobó la reserva natural de General Rodríguez

El Honorable Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la creación de la Reserva Natural de General Rodríguez, una iniciativa del intendente Mauro García impulsada por el bloque de Unión por la Patria, presidido por Silvia Figueiras.

La reserva contará con 720 hectáreas, 16 kilómetros de senderos, un mirador y espacios destinados al disfrute de la comunidad y de las instituciones educativas.

El director de Política Ambiental, Germán Tamagni, informó que la obra registra un 80% de avance y que el proyecto incluye un Plan de Gestión Ambiental orientado a la conservación de la flora y fauna nativa, con senderos elevados y el uso de energías renovables.

Se trata de un paso histórico para el cuidado y la puesta en valor del patrimonio natural del distrito.

Info Municipalidad de General Rodríguez