Hospital Posadas: nuevo espacio para donar sangre

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, se inauguró un nuevo espacio destinado a la donación, diseñado para brindar mayor comodidad y fortalecer una práctica esencial que salva vidas todos los días. Desde el Servicio de Hemoterapia agradecieron a todas las personas que hacen posible sostener esta tarea con compromiso y esperanza.

Para cerrar una jornada emotiva, un grupo de niños del Jardín de Infantes Arco Iris del Hospital interpretó una canción alusiva y realizó la plantación de semillas.

El nuevo espacio funciona en la ex Central de Turnos (edificio exterior, ingreso por Marconi) y atiende en su horario habitual: de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 h, y los sábados de 7.30 a 12 h.

Info Hospital Posadas