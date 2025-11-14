Todos los servicios del Ministerio de Capital Humano ahora están disponibles en el chatbot Tina

El Ministerio de Capital Humano informa que todos sus servicios se encuentran integrados en Tina, el chatbot oficial del Gobierno nacional. Esta herramienta permite acceder de manera rápida, simple y segura a trámites, consultas y gestiones vinculadas con las Secretarías de Niñez, Adolescencia y Familia; Educación; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Anses e INAES.

A través de esta herramienta, se podrán realizar consultas sobre asignaciones, fechas de cobro, programas territoriales, prestación Alimentar, Centros de Familia, becas y vouchers educativos, reconocimiento y validez de títulos; así como también recibir asesoramiento personalizado según el perfil del usuario, ya sea trabajador o empleador.

Además, estarán disponibles todas las prestaciones y consultas relacionadas a Anses, integrando en un solo espacio virtual los servicios brindados por Capital Humano.

Tina es una asistente virtual que se encuentra disponible las 24 horas del día en Argentina.gob.ar, en Mi Argentina y también en WhatsApp.

Esta digitalización mejora la accesibilidad, simplifica la gestión de trámites y garantiza una atención más eficiente, sin necesidad de intermediarios ni traslados.

