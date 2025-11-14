La PFA detuvo a un delincuente con frondoso prontuario acusado de doble intento de homicidio

En el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), arrestó en la zona oeste del conurbano bonaerense a un sujeto apodado “Caquita”, sobre quien pesaba un pedido de captura por “Homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa”. El detenido contaba con un amplio prontuario delictivo desde que era menor, con antecedentes por robo simple, homicidio y delitos contra la propiedad, entre otros.

El hecho que se le imputa ocurrió en septiembre del año pasado en el barrio La Perla del partido de Moreno, cuando el acusado junto a varios cómplices, irrumpió en una vivienda de la zona y atacó con armas blancas y elementos punzantes a dos hombres. Ambos resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital “Mariano y Luciano de la Vega” de Moreno, donde los médicos lograron salvarles la vida.Tras la denuncia por aquel violento episodio, intervino la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo del Dr. Federico Soñora, quien encomendó a la División Homicidios de la PFA la localización y detención del prófugo.

A partir de las tareas de investigación, los agentes establecieron que el buscado frecuentaba un domicilio en la localidad de Trujui. Con esa información, montaron un sigiloso operativo de vigilancia en la zona y lograron aprehenderlo en la vía pública, sobre la calle Hernando de Magallanes al 2900. Durante el procedimiento se le incautó un teléfono celular, considerado de sumo interés para la causa.

El detenido, argentino de 25 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez, a cargo del Dr. Gabriel Alberto Castro, junto con el material secuestrado.

Con info de la Policía Federal Argentina