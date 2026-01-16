En la República de los Niños comenzó “Vacaciones sin Trabajo Infantil”

Esta iniciativa del ministerio de Trabajo se realiza a través de la COPRETI y permite que más de 2.500 chicas y chicos, en situación de vulnerabilidad, disfruten de un día al aire libre y pileta

El ministerio de Trabajo bonaerense puso en marcha hoy en la República de los Niños de La Plata, una nueva edición del Programa “Vacaciones sin Trabajo Infantil”. Se trata de una iniciativa que implementa la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) con el objetivo de ampliar los derechos, en el marco de las acciones para la erradicación del trabajo infantil.

La COPRETI es un organismo interministerial, presidido por el ministro de Trabajo Walter Correa, que coordina acciones contra el trabajo infantil y para proteger el trabajo adolescente. Esta etapa, el programa se realizará en la República de los Niños, de martes a viernes entre las 9hs. y las 18:30 hs. y hasta el 29 de enero. Los primeros contingentes que arribaron al predio reacreativo provienen de los nodos COPRETI “La Capilla” de Florencio Varela y Guernica de Presidente Perón.Recibieron a los grupos, el secretario Ejecutivo de la COPRETI, Nicolás Viñes y el director de Abordajes Territoriales y Sectoriales del Trabajo Infantil, Agustín Navarrete, junto al equipo de la Comisión.

En febrero, el programa se trasladará a otros destinos para garantizar una amplia cobertura del territorio bonaerense. Funcionarán como sedes el Camping de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) en Exaltación de la Cruz, el Camping de Casineros en Sierra de los Padres (Mar del Plata), el Camping de SMATA en Coronel Rosales, y en Trenque Lauquen.En 2026, Vacaciones sin Trabajo Infantil sumó a los nodos que funcionan en Rivadavia (América), Trenque Lauquen, Bragado, San Pedro, Vicente López, Necochea, Tres Arroyos, Exaltación de la Cruz y San Fernando, por lo que se amplió la cantidad de municipios participantes en la iniciativa.En el predio recreativo contarán con la coordinación y el acompañamiento de profesores de educación física y asistentes sociales. Además, los grupos estarán acompañados por adultos de la comunidad. El ministerio de Desarrollo Social, colabora en esta iniciativa garantizando el transporte y la cartera de Salud, con una posta sanitaria para la atención de eventuales asistencias médicas.

Las visitas a la «Repu»Durante el mes de enero, de martes a viernes, diferentes contingentes de municipios del Conurbano visitarán la República de los Niños. Hasta el 16 de enero, llegarán a La Plata, los niños y niñas de los nodos COPRETI que funcionan en Almirante Brown, La Matanza, Lanús, Merlo, Lomas de Zamora y Moreno.Entre el 20 y el 23 de enero: de Brandsen, Ensenada, Punta Indio, San Vicente, los nodos de La Plata, San Martin, Esteban Echeverría, Berazategui y San Vicente.

En la semana del 27 al 29 de enero, visitarán el centro recreativo platense, los nodos de Lanús, Moreno, Lomas de Zamora, Florencio Varela, La Plata, San Martin, Brandsen y San Vicente.

En febrero quedarán habilitados los cuatro centros recreativos del interior a donde llegarán las y los niños de los nodos de San Andrés de Giles, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz, Tigre, San Fernando, Vicente López, San Pedro, Marcos Paz y Bragado.También harán lo propio, los nodos de Coronel Vidal, General Alvarado, Mar del Plata y Necochea. Por último, entre el 23 y el 26 de febrero, participarán de “Vacaciones sin Trabajo Infantil”, los nodos COPRETI que funcionan en Rivadavia, Trenque Lauquen, Patagones, Villarino, Bahía Blanca y Tres Arroyos.

gba.gob.ar