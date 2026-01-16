Recorrida por las escuelas abiertas de verano de General Rodríguez

El intendente Mauro García recibió la visita de Fabio Ragone, asesor de la Dirección Provincial de Artística, con quien realizó una recorrida por distintas sedes del programa Escuelas Abiertas en Verano que funcionan en el distrito.Durante la jornada, visitaron el CEC N.º 801 y luego se acercaron al Polideportivo, donde recorrieron las sedes correspondientes al Jardín de Infantes N.º 910, la Escuela Primaria N.º 12 y la Escuela Secundaria N.º 1, dialogando con los equipos de trabajo y observando las actividades que se desarrollan en cada espacio.

En General Rodríguez, más de 1.000 niños y niñas participan del Verano 2026, disfrutando de propuestas recreativas, educativas, artísticas y deportivas, pensadas para acompañar su desarrollo integral durante el receso escolar. A través del juego, el aprendizaje y el encuentro, el programa promueve experiencias compartidas que fortalecen los vínculos y contribuyen al crecimiento de la comunidad.

Municipalidad de General Rodríguez