En medio de una gran algarabía, dieron de alta al ex Gran Hermano Thiago Medina

El ex Gran Hermano Thiago Medina salió del Hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras estar 28 días internado al haber tenido un accidente al manejar su moto y sus primeras palabras al salir fueron que ese vehículo no lo va a usar “más”.

El siniestro vial ocurrió el viernes 12 de septiembre a las 19.50 sobre la Ruta 7 a la altura de la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Thiago, de 22 años y participante de la edición 2022 de Gran Hermano, impactó su vehículo contra el lateral de un automóvil que cruzó la traza con intenciones de estacionar en la entrada de un templo evangelista.

Luego de haber recibido el alta, se posicionó sobre las cámaras y habló sobre sus deseos cuando estaba dentro del centro de salud: “Cuando me dieron el alta en lo primero que pensé fue en ir a ver a mis hijas”.

Además, manifestó que “esto te cambia la manera de pensar” haciendo alusión a que estuvo muy grave y que había muchas probabilidades de que no salga vivo de la situación, pero, afortunadamente está sin lesiones y puede continuar con un ritmo de vida normal.

Por el momento, el ex Gran Hermano dijo que se encargará de su día a día, ya que la atención del hospital fue de 10 y siempre que sentía dolencias el personal médico estaba ahí y que por eso, le “hará caso”.

También, agradeció a la prensa y a todas las personas que se sumaron a la cadena de oración: “Gracias a todos por seguirme y acompañarme”.

Dialogamos con Thiago Medina, la Dra. Dora Agüero (directora ejecutiva del hospital) y la Dra. Débora Sheenan (medica cirujana)