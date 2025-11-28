En Moreno se realizó la III reunión plenaria anual de la comisión de Abogacía Joven de la provincia

Con la participación de representantes de los 20 colegios de abogados departamentales, este sábado, en una intensa jornada, se reunieron integrantes de la comisión de Abogacía Joven de la provincia de Buenos Aires. Los profesionales sub 35 debatieron sobre distintos ejes, incluso sobre la irrupción de la tecnología en el trabajo cotidiano. El III encuentro anual se realizó en la sede Moreno del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez. Entrevista con Eduardo Sreider (presidente del CAMGR), Bienvenido “Bebe” Rodríguez Basalo (presidente de COLPROBA, Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires), Micaela Gianico (presidenta de la Comisión de Abogacía Joven CAMGR) y Lucila Larsen (presidenta de la Comisión de Abogacía Joven de COLPROBA)