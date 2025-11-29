Actividad en el Hospital Posadas por el Día Nacional de la Enfermería

El Hospital Posadas homenajeó al equipo de Enfermería en el marco del Día Nacional de la Enfermería. Estos profesionales, esenciales en la atención diaria, acompañan a cada paciente en los distintos momentos de la vida, brindando cuidado, contención y soporte vital.

El hospital destacó su compromiso y vocación, así como su labor docente y de investigación, que posiciona a la institución a la vanguardia en la atención sanitaria y en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Info Hospital Posadas