Con motivo del Día Internacional de la Espina Bífida, el Hospital Posadas se iluminó de amarillo para visibilizar esta condición y concientizar a la población sobre la importancia de su detección temprana.

La espina bífida es una patología congénita que afecta al sistema nervioso central, siendo el mielomeningocele una de sus formas más frecuentes.

El equipo interdisciplinario de Mielomeningocele, con amplia trayectoria en la institución, ofreció una charla dirigida a la comunidad sobre los cuidados relacionados con esta enfermedad.

Para más información, se puede acceder a argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/mielomeningocele

Info Hospital Posadas