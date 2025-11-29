Seguimiento y contención en Diabetes: una historia de compromiso familiar

Osvaldo, de 71 años, convive con diabetes desde 2004 y realiza su seguimiento en el Hospital Posadas con el equipo del Servicio de Nutrición y Diabetes. Allí encontró no solo acompañamiento profesional, sino también educación y un espacio de contención fundamental.

Acompañado por su esposa, su hija y sus nietas, Osvaldo construyó una red de apoyo familiar que se fortalece día a día. Juntos participan de las charlas de Educación en Diabetes, se acompañan en el tratamiento y mantienen una rutina diaria que contribuye al bienestar de toda la familia.

El compromiso familiar, sumado al trabajo interdisciplinario del equipo de Diabetes —que ofrece seguimiento, prevención, orientación nutricional y atención cercana— contribuye a mejorar la calidad de vida de Osvaldo y a sostener sus controles a lo largo del tiempo.

