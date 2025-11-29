Acto por el Día de la Enfermería en General Rodríguez

En General Rodríguez se celebró el Día de la Enfermería, destacando la entrega y el compromiso de quienes cuidan la salud de la comunidad.

En el Hospital Vicente López y Planes se llevó a cabo un emotivo acto durante el cual se entregaron reconocimientos a enfermeras jubiladas, honrando su trayectoria y el valioso aporte realizado a lo largo de tantos años de servicio.

Fue un merecido homenaje a quienes dejaron una huella imborrable en esta noble profesión.

Info Municipalidad de General Rodríguez