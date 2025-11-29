Más de 2.000 personas visitaron la Casa de la Provincia durante “La Noche de las Casas”

La celebración de “La Noche de las Casas de Provincia” convocó a más de 2.000 personas en la Casa de la provincia de Buenos Aires con propuestas artísticas, culturales y gastronómicas.

Desde las 18:00 horas y hasta la medianoche, las y los vecinos pudieron disfrutar de la cátedra de Flauta y Clarinete del Programa Coros y Orquestas de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Patricia Dadalt y Gregorio Palacio, Modelo Tango, parejas de tango La Plata, el artista Nico Favio, y el Ballet y grupo musical de Las Flores.

El cierre estuvo a cargo del Trío Los Pampa. También participaron el subsecretario de Gestión Operativa, Juan Pablo Cusa y el director Provincial de Casas de la Provincia, Rodolfo Macera.Además, se sortearon productos regionales entre el público. Estuvieron presentes representaciones de los municipios de Alberti, Almirante Brown, Avellaneda, Escobar, General Rodríguez, La Plata, Las Flores, Mar Chiquita, Monte, Pilar, Punta Indio, Roque Pérez, Suipacha, Tapalqué, Tornquist y Villa Gesell.

“La Noche de las Casas de Provincia” busca poner en valor la diversidad cultural de la República Argentina, con todas las casas de provincias abiertas con propuestas artísticas y gastronómicas representativas de sus tradiciones locales.

