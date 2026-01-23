En un operativo de control vehicular, la municipalidad secuestró la moto robada frente a Tránsito

A raíz de la viralización del video que muestra el robo de una moto ocurrida este jueves 22 de enero a las 8:40 frente a la secretaría de Tránsito y Transporte, el área de Comunicación de la municipalidad de Moreno envió el siguiente comunicado:

“El día jueves 22 de enero de 2026, durante la mañana, una vecina de Moreno llamada Pamela Saucedo se encontraba realizando el trámite de ampliación de su licencia de conducir en la oficina de la Secretaría de Tránsito, ubicada en calle Joly 2844, Moreno centro. Había dejado su motovehículo en el estacionamiento para motos de la vereda de enfrente, al salir detectó el robo del mismo, y solicitó las cámaras de seguridad de un comercio cercano. De ese modo, verificó que un hombre había realizado maniobras que le permitieron sustraer la moto, por lo que procedió a tomar capturas de pantalla de las imágenes en las que se observan los hechos. Posteriormente, se dirigió a la Comisaría Primera de Moreno para realizar la denuncia correspondiente.

Asimismo, la Srta. Saucedo vio esa misma noche en las redes sociales del municipio imágenes de un operativo de control vehicular en el barrio La Perla, realizado por la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Secretaría de Seguridad, donde identificó que su motovehículo había sido retenido, y al lado se visualizaba el mismo hombre que había visto en las cámaras del robo. Por ese motivo, el día viernes 23 de enero se acercó a las oficinas de Tránsito con la denuncia, con la intención de retirar su pertenencia. Fue atendida personalmente por el secretario municipal de Tránsito y Transporte, Martín Fraiz, junto a la Coordinadora de Ordenamiento Vehicular, Vanesa Andino, y la Abogada del área la Dra. Micaela Gianico. Allí se le informó sobre los procedimientos administrativos necesarios para la restitución, y se le brindó asesoramiento y acompañamiento para establecer contacto con la fiscalía interviniente en el caso. La restitución del motovehículo se realizará dentro de las próximas horas. Por su parte, la investigación contra el delincuente, quien está identificado, seguirá su curso legal. En este caso interviene la UFI Nº 7 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

Cabe destacar que la Secretaría de Tránsito y Transporte viene desarrollando dos operativos diarios de control en todo el territorio de Moreno, reteniendo aproximadamente entre 50 y 60 motos por jornada, de las cuales alrededor de un 10% suelen ser conducidas por menores de edad sin autorización y un 5% son de procedencia ilegítima. Dichos operativos se realizan principalmente en los ingresos al distrito; asimismo, se focalizan en espacios públicos con gran concentración de motos y en barrios donde la Secretaría de Seguridad informa un alto índice delictivo”.

Ningún genio criminal. Aún no fue detenido.