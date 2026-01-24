Operativo de control de transporte de cargas en General Rodríguez

La Secretaría de Inspección General, Comercio, Tránsito y Control Urbano llevó adelante un operativo de control de transporte de cargas en la intersección de Ruta 24 y Corrientes, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad.

Durante la inspección, el equipo de Bromatología revisó camiones que transportaban alimentos frescos, verificando la temperatura de traslado, la correcta estiba de los productos y las condiciones necesarias para asegurar la inocuidad alimentaria.

Como resultado del operativo, se labraron nueve infracciones de tránsito y se secuestró un vehículo.

Municipalidad de General Rodríguez