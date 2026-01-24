Operativo integral de limpieza en barrio Fonavi

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos realizó un Operativo Integral de Limpieza en el barrio Fonavi, con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene, el orden y el entorno urbano del sector.

Durante la jornada, los equipos municipales llevaron a cabo tareas de barrido, recolección de residuos, limpieza de espacios públicos y despeje de desechos acumulados en calles y veredas.

Además, se realizaron trabajos de desmalezado y mantenimiento de espacios verdes, contribuyendo a mejorar la apariencia y la seguridad de los espacios comunes para las familias que habitan el barrio.

Los operativos forman parte de un plan continuo de la Municipalidad para mantener limpias y ordenadas todas las zonas de la ciudad.

Con estas acciones, la Secretaría busca generar un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas, promoviendo el cuidado del entorno y fortaleciendo la conciencia comunitaria sobre la importancia del orden y la higiene urbana.

La Municipalidad reitera su compromiso de seguir trabajando para mantener la ciudad más limpia, segura y agradable para todos sus habitantes.

Municipalidad de General Rodríguez