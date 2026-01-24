Abrió la inscripción para la capacitación en Primera Escucha y Prevención de Consumos

_Los encuentros se realizarán los días 5, 12, 19 y 26 de febrero, en la sede de la UNA_

El Municipio de Moreno abrió la inscripción a una nueva capacitación de promotoras y promotores en primera escucha y prevención de los consumos, una propuesta formativa orientada a fortalecer el abordaje comunitario frente a situaciones de consumo y adicciones con foco en la escucha como primer acercamiento y herramienta fundamental de acompañamiento.

La capacitación se desarrollará a lo largo de cuatro encuentros, los días jueves 5, 12, 19 y 26 de febrero, de 10 a 12 horas, en la sede de la UNA en Moreno Centro, ubicada en Alcorta 2845, con ingreso por la puerta negra junto a la Plaza Digital.

Las y los participantes deberán acreditarse desde las 9:45 horas, y las inscripciones están disponibles a través del siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdJ6zASc1i2CMxBAvopnmysoWcIloSuTaPCZ1e1b3Bvis3LA/viewform?usp=header.

La propuesta está diseñada especialmente para personas que deseen involucrarse y brindar ayuda desde un enfoque cercano, empático y comunitario. No se requieren conocimientos previos para participar y la formación está abierta a todas las personas interesadas.

Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa con la promoción de instancias para la capacitación y formación comunitaria, redes de cuidado y prevención desde una perspectiva integral, territorial y de acompañamiento, con el objetivo de construir respuestas colectivas frente a las problemáticas de consumo en el distrito.

Para más información y consultas, visitar las redes @desarrollomoreno y @casapueblomoreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno