Los Bomberos de General Rodríguez controlaron un incendio en un departamento

El 20 de enero a las 12:57 se registró un incendio en un departamento del primer piso de un edificio de tres niveles en General Rodríguez, donde intervinieron los Bomberos Voluntarios locales.

Al arribo de la dotación, se constató que el foco del incendio se encontraba en una garrafa de 10 kg ubicada en el departamento 1B, generando altas temperaturas y liberación de gas en todo el ambiente. Inmediatamente se procedió a la evacuación de los ocupantes del edificio y al corte del suministro eléctrico para garantizar la seguridad de todos.

Los bomberos realizaron enfriamiento y control del incendio utilizando una línea de estiba. Una vez reducida la temperatura de la garrafa, se cerró y retiró del edificio.

Además, se colocó un moto ventilador para disminuir la temperatura ambiental y eliminar los restos de combustión.

Para asegurar la completa neutralización del fuego, se realizó un control con cámara térmica.Las unidades involucradas en el operativo fueron el Móvil 17 de Bomberos Voluntarios y personal policial, trabajando de manera coordinada para contener el incendio y garantizar la seguridad del edificio y sus habitantes.

Bomberos Voluntarios de General Rodríguez