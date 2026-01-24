Sociedad

Baja histórica de nacimientos en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires cerró 2025 con un descenso significativo en los nacimientos, que cayeron un 9% respecto al año anterior y un 55% en comparación con 2020, marcando un récord histórico.

Según datos del Registro de las Personas bonaerense, durante 2025 se registraron 120.138 nacimientos (58.647 niñas y 61.491 niños), frente a los 131.186 de 2024.

La tendencia decreciente se mantiene desde hace varios años: en 2023 hubo 141.785 nacimientos, en 2022 fueron 154.046, en 2021 alcanzaron 166.102 y en 2020 se registraron 186.588.

Este fenómeno se enmarca dentro de una tendencia nacional y global. En Argentina, los nacimientos han disminuido más del 40% desde 2014.

En cuanto a las defunciones, los registros se mantuvieron relativamente estables: 133.900 en 2025 y un máximo de 167.000 en 2021, año de mayor impacto del Covid-19.

Como consecuencia, el saldo natural de la provincia también pasó a terreno negativo, con una relación de 0,89 nacimientos por cada muerte en 2025, frente a 1,29 en 2020.

En cuanto a los municipios, los distritos con más nacimientos fueron La Matanza (11.620), La Plata (7.332) y Quilmes (5.494), seguidos por Mar del Plata, Pilar, Morón y Moreno. Entre los distritos más pequeños, Azul registró 582 nacimientos; Bahía Blanca 1.353; Bolívar 257; Junín 1.014; Necochea 725; San Nicolás 1.500; Tandil 1.093 y Tres Arroyos 498.