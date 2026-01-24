Provincia otorgó créditos por $153 millones a cooperativas de trabajo y clubes

A través de Fuerza Solidaria, el Gobierno bonaerense concretó un nuevo desembolso para impulsar proyectos productivos y deportivos. Su presidente, Juan Cáccamo, subrayó que “por decisión del gobernador Kicillof y del ministro Larroque, el fideicomiso amplió su alcance territorial y consolidó el acceso al crédito para sectores que históricamente habían quedado fuera del sistema financiero”.

La Provincia de Buenos Aires, a través de Fuerza Solidaria, concretó esta semana un nuevo desembolso de créditos a cooperativas de trabajo y clubes de la comunidad de distintos municipios bonaerenses, que serán destinados a infraestructura, equipamiento y mejora de capacidades operativas. La inversión, por un total de $153.000.000, se enmarca en las políticas que impulsa el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, con el objetivo de acompañar proyectos productivos, deportivos y de servicios que impulsan el desarrollo local y la economía social en todo el territorio provincial.

Al respecto, el presidente de Fuerza Solidaria, Juan Cáccamo, destacó que “estos créditos no son solo financiamiento: son inclusión financiera.

Muchas de las organizaciones acceden al apoyo económico del fideicomiso no tenían acceso al sistema formal y hoy están adentro, produciendo y generando trabajo”, y remarcó que este fortalecimiento de la herramienta, que este año cumple 20 años acompañando a la economía social y solidaria, fue posible “por la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro Andrés Larroque de sostener y ampliar el acceso al crédito para sectores que históricamente habían quedado fuera del sistema financiero”.

De la actividad participaron, además del presidente de Fuerza Solidaria, el gerente del fideicomiso, Diego Gojzman, el vicepresidente de Provincia Fideicomisos, Néstor Francescangeli, y las autoridades de las cuatro entidades que accedieron a los créditos.

En ese marco, la Cooperativa El Gran Pez, de La Plata, destinará el apoyo económico a la adquisición de herramientas para la producción técnica de eventos, lo que permitirá mejorar la calidad de los servicios que brinda y ampliar su capacidad de trabajo.Por su parte, la Cooperativa de Trabajo La Esperanza, también de La Plata, utilizará los fondos para la adquisición de maquinaria orientada a mejorar sus servicios en obras públicas y trabajos particulares.

En el ámbito deportivo, el Club Sportivo Villa Ballester, del municipio de San Martín, invertirá el financiamiento en la construcción de un nuevo espacio destinado a la práctica de Gimnasia Artística, ampliando las oportunidades de acceso al deporte para niñas, niños y jóvenes.Asimismo, la Escuela de Recreación y Deportes Estrella del Sur, de San Vicente, destinará el crédito a la construcción de un tinglado de 1.600 m², que permitirá mejorar el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.

El programa es impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y ejecutado junto a Provincia Fideicomisos, y continúa ampliando el acceso al financiamiento para cooperativas, clubes de barrio y organizaciones sociales que sostienen la producción, el empleo y las redes comunitarias en todo el territorio bonaerense.

En ese sentido, Cáccamo subrayó que “nuestro objetivo no es la rentabilidad financiera, sino garantizar el acceso al crédito a sectores que históricamente tenían dificultades para acceder al financiamiento, escuchando qué necesita cada organización y construyendo soluciones reales”.

gba.gob.ar