En un robo, delincuentes asesinaron a un comerciante en el centro de Moreno

Un hombre de 65 años fue asesinado en su comercio en el centro de Moreno. El terrible suceso fue descubierto por su esposa, cuando la víctima no llegó a su casa, luego de cumplirse el horario de cierre. Lo encontró maniatado y amordazado. Ya llevaba varias horas fallecido. Hasta el momento no hay detenidos.

El dueño del mercado La Argentina, ubicado sobre la calle Belgrano al 782 casi esquina Viamonte del casco céntrico norte de Moreno, fue encontrado muerto por su esposa. El hallazgo se produjo pasadas las 21 horas de este martes 16 de diciembre. El hombre estaba maniatado y amordazado y en el local había evidentes signos de faltantes.

La rápida llegada de la policía habilitó las tareas que realizaron con celeridad los peritos oficiales. Levantaron innumerables rastros, revelaron nuestras fuentes. La escena del crimen se encuentra a la vuelta de la media 2 “Marina Vilte”, a tres cuadras del hospital provincial Mariano Moreno y a cinco de la Comisaría 1°. En el lugar se hicieron presentes jerarcas policiales y funcionarios municipales.

Los datos preliminares a los que tuvimos acceso indicaron que el deceso no se habría producido por heridas de armas de fuego o blancas. Presumen que la víctima podría haber sufrido algún incidente cardíaco a raíz de la traumática situación. Habría sufrido golpes varios. Aún no se determinó fehacientemente la cantidad de delincuentes que participaron.

El hombre fue identificado como Gabriel Cabrera, de 65 años. Vivía a la vuelta del comercio, sobre Viamonte, casi pegado a la media 2. Hacía años que era propietario de este negocio, dedicado principalmente a la venta de comestibles. Ya había sido asaltado en anteriores oportunidades.

La operación de autopsia está planificada para la mañana de este miércoles en el Cuerpo Médico Forense de General Rodríguez. A través de la necropsia se determinará la causa de muerte y el horario aproximado de ocurrencia.

La causa, caratulada al menos por el momento como “homicidio en ocasión de robo”, quedó bajo la órbita de la UFI N° 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la Dra. Verónica Pittella. Los uniformados relevan cámaras de seguridad en el vecindario. El trabajo de campo lo realiza personal de la seccional 1° y de la DDI. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos.