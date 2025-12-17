20 líneas de colectivos del AMBA incorporan nuevos medios de pago

La modernización del transporte público avanza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con la incorporación de 20 líneas de colectivos de jurisdicción municipal, provincial y nacional que ya aceptan pagos con:Tarjetas de débito, crédito y prepagas sin contacto Visa y Mastercard.

Celulares y relojes con tecnología NFC asociados a esas tarjetas.

Tarjeta SUBE, física o digital.Código QR.

Líneas habilitadas en esta etapa en el AMBA:Jurisdicción Municipal: 502 (Cañuelas), 503 Este, 506 F, 508 C, 561 B y línea Oeste (La Plata), 514 (Almirante Brown), 630 (La Matanza).Jurisdicción Nacional: 19, 148, 153.Jurisdicción Provincial: 202, 214, 215, 225, 273, 275, 307, 414, 418.

Cómo se paga en el validador

Con tarjeta sin contacto o dispositivos con NFC: acercá tu tarjeta, celular o reloj al validador, igual que con SUBE, hasta que la pantalla confirme el pago

.Con QR: generá el código en la billetera y acercalo al lector ubicado en la parte inferior del validador.Tarifa y beneficios con SUBE

El valor del boleto es el mismo que con una SUBE registrada, independientemente del medio de pago que elijas.Si pagás con SUBE física o digital mantenés los beneficios de la Tarifa Social Federal.

Además, con la funcionalidad Atributo a Bordo podés activar o actualizar tus descuentos directamente en el colectivo, indicándole al chofer que tenés un atributo pendiente y apoyando la tarjeta en el validador.Innovación que simplifica tus viajes

Este avance forma parte del proceso de renovación tecnológica del sistema SUBE y es posible gracias al trabajo conjunto entre la Secretaría de Transporte de la Nación, el Banco Nación y Nación Servicios, la empresa tecnológica del BNA que desarrolla y administra SUBE en más de 60 localidades del país.

argentina.gob.ar