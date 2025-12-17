Encuentro de fin de año en el Cuartel de Bomberos Voluntarios de General Rodríguez

En el Cuartel de Bomberos Voluntarios se llevó a cabo el encuentro de fin de año, un espacio de reunión y reconocimiento destinado a homenajear el compromiso, la vocación de servicio y el trabajo sostenido que el cuerpo de bomberos brinda a la comunidad a lo largo de todo el año.

Durante la jornada, se compartió un momento de camaradería entre autoridades, integrantes del cuartel y colaboradores, destacando el rol fundamental que cumplen los bomberos voluntarios en la protección de la vida, los bienes y la seguridad de los vecinos, muchas veces poniendo en riesgo su propia integridad para asistir a quien lo necesita.

El encuentro permitió realizar un balance del año transcurrido, poner en valor el esfuerzo colectivo, la capacitación permanente y el espíritu solidario que caracteriza a la institución, así como renovar el compromiso de continuar fortaleciendo el servicio durante el próximo año.Desde la comunidad se expresó un profundo agradecimiento por el inmenso aporte que los Bomberos Voluntarios realizan de manera desinteresada, y se les hizo llegar el reconocimiento y los mejores deseos para un excelente comienzo de año, con salud, unión y nuevos logros compartidos.

Info Bomberos Voluntarios de General Rodríguez