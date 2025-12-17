La intendenta Mariel Fernández se reunió con comerciantes locales que se sumaron al Programa “Compre Barato”

_La propuesta tiene vigencia hasta el 30 de diciembre en distintos puntos del distrito_La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, mantuvo una reunión con 20 comerciantes locales que participan del Programa Compre Barato, una iniciativa que, principalmente en el marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, busca garantizar que los alimentos lleguen a las mesas de las familias morenenses a precios accesibles y sin intermediarios. La propuesta estará vigente hasta el 30 de diciembre inclusive en distintas localidades del distrito.Durante el encuentro, la jefa comunal señaló: “Es una política que implementamos desde el 2022 para que las familias de Moreno puedan conseguir buenos precios en alimentos y pasar las fiestas dignamente. Acordamos precios justos en carnes, verduras, frutas, lácteos y productos de primera necesidad. Una iniciativa que es buena para todas y todos: para el municipio, los comerciantes y la comunidad”, y remarcó: “En esta situación económica complicada, cuidamos más a nuestra población. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Supermercados Chinos, a los comercios, frigoríficos e industrias por su colaboración”.

Las y los vecinos pueden acceder a carne vacuna, pollo, cerdo, verduras y lácteos en los siguientes puntos de venta: – Mercado Municipal Cuartel V, Derqui 6238, entre La Música y El Teatro, Cuartel V. De lunes a sábados, de 9 a 18 horas.- Mercado Modelo Trujui, Av. del Libertador 3910. De lunes a sábados de 9 a 16 horas.- Plaza San Martín, ubicada en Av. Mitre y Av. del Libertador. De lunes a sábados, de 8 a 17 horas.A partir de ahora, podrán comprar alimentos de primera necesidad en los siguientes comercios adheridos, distribuidos por localidad:

Moreno Norte

*Ecuador 5772*Lisandro La Torre 477

Paso del Rey*

Almirante Brown 947

*Dean Funes 4755

*San Martín del Carril 148*Gnecco 796Moreno Sur

*San Carlos 3088

*Padre Fahy 2102

*Padre Fahy 2553

Cuartel V

*Ruta Provincial 24 – Km 9482

*Somellera 10626

*Av. Derqui 6376

*Av. Derqui 7168

*Av. Derqui 6802Moreno Centro

*Güemes 1451*Hipólito Yrigoyen 1380Francisco Álvarez

*Asunción 1460

La Reja

*Rubén Darío 155

*Padre Fahy 1441

Trujui

*Amundsen 7726

Los productos acordados a precios accesibles son: arroz x 500 grs. $500; aceite de 1 l. $2.200; azúcar x kg. $800; fideos x 500 grs. $700; sal x 500 grs. $450; yerba x 500 grs. $1.200; harina 000 x1 kg. $650; mayonesa x 500 grs. $800; gaseosas 2,25 Lts. $1.300; mantecol x 84 grs. $1.200; turrón de maní x 80 grs. $1.300; garrapiñadas x 80 grs. $800; confites x 80 grs. $800; maní con chocolate x 80 grs. $1.100; sidra 720 Ml. $2.000; pan dulce x 400 grs. $1.590; budín x 200 grs. $900; durazno en almíbar x 820 grs. $1.500; ananá fizz 720 Ml. $2.500 y pionono x 150 grs. $1.400.Además, participa la Red de Precios Justos, con los siguientes productos y precios: leche La Serenísima x 2 $2.900, leche Cremigal $1.200, yogur Cremigal 1 L.$1.400, yogur con cereal Cremigal $800, Cremón desayuno La Serenísima x2 $4.900, Finlandia x2 $6.300, manteca La Serenísima 200 grs. $3.000; queso cremoso Punta del Agua $6.750 el kilo, dulce de leche Colonial La Serenísima 400 grs. $2.400; ravioles El Sol $2.800 el kilo; tapa para pascualina Valle Norteño $950; tapa para empanadas Valle Norteño $650; tapa para empanadas Signo de Oro x 18 unidades $ 1100 y tubo rotisero x 60 unidades Signo de Oro $5200. Los puntos de venta corresponden a Moreno Centro, en los comercios ubicados en:

* Zeballos 88* Av. Victorica 167La propuesta es impulsada a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL) y tiene como objetivo atender las necesidades de los sectores más vulnerables frente al impacto de la inflación y las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.

Para conocer más información y seguir las novedades, se pueden consultar las redes sociales:@moreno_municipio | @imdel_moreno

