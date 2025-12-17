Cierre de año junto al Grupo Scouts Nº 8 de la Medalla Milagrosa

El intendente Mauro García participó del fogón de cierre de año junto a las y los integrantes del Grupo Scout Nº 8 “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”, en un encuentro cargado de simbolismo, reflexión y espíritu comunitario.

Durante la ceremonia, se compartió un espacio de encuentro que permitió poner en valor los principios que guían al movimiento scout, como la unión, la amistad, la solidaridad y el compromiso con la comunidad.

El fogón, tradicional instancia de cierre del calendario anual, fue una oportunidad para repasar lo vivido a lo largo del año y renovar energías de cara a los desafíos del próximo ciclo.

En este marco, el intendente destacó la tarea que el grupo scout desarrolla de manera sostenida, promoviendo valores fundamentales en niñas, niños y jóvenes, y fortaleciendo el tejido social a través del trabajo colectivo, la participación y el servicio.Desde el Municipio se felicita al Grupo Scout Nº 8 por el compromiso, la dedicación y el gran trabajo realizado a lo largo del año, reafirmando el acompañamiento a las instituciones que construyen comunidad y fomentan valores positivos para el presente y el futuro.

