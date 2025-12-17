Después de 20 años, vuelve a funcionar la planta cloacal del barrio 3 de Diciembre

_Con inversión municipal, se reacondicionó para evitar desbordes y garantizar un mejor servicio en los 450 hogares de este barrio_

El Municipio de Moreno, conducido por la intendenta Mariel Fernández, llevó adelante el refuncionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del barrio 3 de Diciembre, en la localidad de Trujui, mediante una obra realizada íntegramente con inversión municipal.

La intervención permitió recuperar una infraestructura que se encontraba abandonada por más de 20 años y que beneficiará a 450 hogares.

La obra se desarrolló en la planta ubicada en la intersección de la diagonal Alejandro Volta y Galileo Galilei, y consistió en la reparación integral, reconstrucción y puesta en marcha de todas las etapas del proceso de tratamiento de los desagües cloacales.

Los trabajos incluyeron el vaciado de líquidos y sólidos mediante bombeo, la extracción manual de barros acumulados y el lavado completo del perímetro interno de las cámaras y unidades depuradoras.De esta manera, el Gobierno local garantiza un funcionamiento seguro, eficiente y automatizado del sistema cloacal, evita desbordes y mejora el servicio de desagües domiciliarios, además de fortalecer la salud pública y el cuidado del ambiente en la zona.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno