La Intendenta Mariel Fernández presentó móviles para la Guardia Urbana municipal

Para fortalecer la prevención y la seguridad en todo el distrito_

Con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad en Moreno, la intendenta Mariel Fernández, junto al secretario de Seguridad local, Ismael Castro, presentó 15 nuevas patrullas en el Distrito Ecológico Roggero DER, una zona clave para el desarrollo turístico local. Con los nuevos móviles que fueron adquiridos a través de la modalidad Leasing Banco Provincia, se llega a 40 patrullas que conforman la Guardia Urbana y a los 200 móviles incorporados durante la actual gestión. Durante la presentación, la jefa comunal expresó: “A pesar de la difícil situación económica que atravesamos, realizamos un gran esfuerzo para seguir invirtiendo en el cuidado de nuestra comunidad” y agregó “Siempre les cuento a los contribuyentes nuestro compromiso de tener una administración que cuide los fondos municipales y que lo pueden ver expresado en cada obra, en infraestructura y en el equipamiento. Todo el esfuerzo que hacen los vecinos y vecinas de Moreno se invierte para la misma comunidad y con mucho empeño el Municipio pudo comprar estos móviles”.

El equipo de Prevención Urbana quedó conformado por caminantes y choferes, lo que permite ampliar la cobertura en zonas como el Distrito Ecológico Roggero y los cascos céntricos de las distintas localidades.

Estuvieron presentes, el presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; el director Provincial de Formación y Capacitación en el Ministerio de Seguridad, Gonzalo García y autoridades municipales.

Asimismo, se avanza con acciones complementarias de prevención y seguridad como el funcionamiento del Centro de Operaciones Municipales (COM), donde más de 2.500 cámaras municipales son monitoreadas las 24 horas por agentes que están en contacto con servicios de emergencia.

También continúa la implementación de la APP Moreno Alerta, una herramienta ciudadana desarrollada por el Municipio, disponible en Android y Iphone, que se puede descargar gratis y para utilizarla se debe crear un usuario. Se puede denunciar una emergencia de incendio, médica o policial de manera directa al COM.El Gobierno local impulsa políticas desde un abordaje integral para garantizar un Moreno cada vez más seguro para las y los morenenses.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno