Homenaje en el Hospital Posadas a la trayectoria de la Dra. Patricia Kazelian

La institución rindió homenaje a la Dra. Patricia Kazelian, destacada profesional de la salud con 35 años de trayectoria hospitalaria, quien se jubila luego de 25 años dedicados a la Cardiología Infantil y una década al frente de dicho Servicio.

A lo largo de su extensa carrera, la Dra. Kazelian desarrolló con excelencia sus dos grandes pasiones dentro de la Cardiología Infantil: la ecocardiografía y la cardiología fetal. Su trabajo en estas áreas le valió un amplio reconocimiento que trasciende el ámbito institucional, consolidándose como referente en Medicina Fetal para el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas del Ministerio de Salud.Su labor se ha distinguido también por un fuerte compromiso con la docencia.

Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, participando activamente en instancias de pregrado, grado y posgrado, y formando a numerosas generaciones de profesionales que hoy continúan su legado en el ámbito de la salud.

Asimismo, tuvo una participación destacada en diversas sociedades científicas, desempeñando cargos directivos en distintos períodos tanto en la Sociedad Argentina de Cardiología como en la Sociedad Argentina de Pediatría.Si bien resulta imposible enumerar la totalidad de sus logros, su trayectoria se caracteriza por la excelencia profesional y académica, así como por una gestión prolija, ordenada y sumamente fructífera.

La institución celebra junto a la Dra. Patricia Kazelian cada uno de sus logros y la acompaña en el inicio de una nueva etapa, agradeciendo profundamente su compromiso y aporte a la salud pública.

