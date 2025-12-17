El Gobierno Nacional refuerza el trabajo para la prevención de incendios en los Parques Nacionales

La Administración de Parques Nacionales (APN), en el marco de la agenda conjunta iniciada en octubre de este año con la Agencia Federal de Emergencia (AFE), del Ministerio de Seguridad de la Nación, trabaja para reforzar medidas de prevención tanto en las áreas protegidas y sus zonas de influencia, con el fin de reducir riesgos de cara a la llegada del verano y la temporada alta de incendios. Además, la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN), actor clave en la planificación, prevención y respuesta ante incendios forestales, articula recursos y capacidades con los Parques Nacionales y otras jurisdicciones involucradas.

En este sentido, se impulsa el fortalecimiento del sistema de emergencias, orientado a mejorar la capacidad de respuesta operativa de ataques iniciales en jurisdicción de las áreas protegidas nacionales, así como en lo que refiere al ataque ampliado que permita la asistencia con recursos propios a Parques Nacionales bajo situación de emergencia en contexto de simultaneidad de eventos. También se apunta a equilibrar la incorporación de tecnología vinculada al Sistema de Alerta Temprana y la capacidad de operativa de la APN.

En base a los parámetros de la planificación estratégica para la temporada de incendios forestales 2025–2026 y el análisis de capacidades instaladas, los Parques de Patagonia Norte cuentan con una dotación de más de 160 brigadistas de incendios forestales, junto a equipos de agua completos, herramientas manuales, equipamiento de comunicaciones (repetidoras, radios VHF, telefonía móvil y satelital) y tecnología complementaria como drones, cámaras térmicas y dispositivos GPS.

Entre los aportes para esta nueva temporada destacan el refuerzo logístico y técnico a brigadas de áreas protegidas y otras instituciones; la disponibilidad de recursos móviles como camionetas, vehículos de transporte de pasajeros, equipos de bombeo y herramientas especializadas; la capacitación conjunta en manejo del fuego, seguridad operativa y uso de nuevas tecnologías; el desarrollo de sistemas compartidos de información en alerta temprana, pronósticos meteorológicos y análisis de riesgo; y la participación en simulacros regionales y planificación interjurisdiccional.Esta articulación interinstitucional permite ampliar la capacidad de respuesta, optimizar el uso de recursos y consolidar un enfoque federal en la gestión del riesgo. Su presencia activa en la región patagónica refuerza la corresponsabilidad territorial y la preparación ante escenarios de alta complejidad.

Con ese criterio, desde el organismo se emitió una Resolución que prohibió específicamente el uso del fuego en cinco áreas protegidas del norte patagónico: los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. La medida ya entró en vigencia y rige hasta el 30 de abril de 2026, en respuesta al alto riesgo de incendios forestales previsto para la temporada de verano. Durante este periodo solo está permitido el fuego seguro en las instalaciones habilitadas de prestadores turísticos autorizados.

En un abordaje general común a toda la región Patagonia, se suman a esta medida los trabajos de monitoreo continuo tanto en campo como por vía satelital, de manera de realizar reportes de seguimiento, evaluar las áreas y elaborar índices de riesgo y peligrosidad vinculados al fuego.

El presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, señaló: “Es imprescindible coordinar con las provincias por medio de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) optimizar los recursos coordinando las acciones, y potenciar las capacidades de nuestros respectivos equipos técnicos. Todos nos debemos a la ciudadanía, con lo cual es fundamental armar agenda de trabajo como venimos planteando, lo que es urgente, lo que es de corto plazo y lo que es de largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar todos juntos”.

