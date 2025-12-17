El Consejo Local de Niñez y Adolescencia realizó su último plenario anual

La Comisión Organizadora del Consejo Local de Niñez y Adolescencia de Luján realizó el pasado martes el último plenario anual del espacio que convoca a organismos oficiales, instituciones comunitarias y adolescentes a participar en la construcción de políticas públicas sectoriales.

“Fue un año de trabajo muy positivo en todo sentido. Ampliamos la participación y completamos todos los encuentros mensuales programados desde marzo a diciembre.

Es un espacio participativo muy importante porque nos permite escuchar a los adolescentes, comprender con mayor profundidad cuál es su mirada con respecto al universo de los adultos y con esos aportes ajustar el diseño de políticas públicas hacia el sector”, valoró la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral, que participó del cierre junto al Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.A partir de una dinámica de juegos, se elaboró un diagnóstico sobre la mirada que los adolescentes tienen de ellos mismos y sobre los temas que identifican como problemáticos.

En este sentido, durante todo el año se trabajó sobre temas significativos como la violencia, las adicciones y la salud mental, entre otros.Asimismo, se generó un espacio de diálogo e intercambio para que los adolescentes pudieran expresar sus opiniones y conflictos sobre el universo de adultos que integran su cotidianeidad.

Además, los adolescentes participaron en diversas actividades de formación y difusión, como el Segundo Encuentro por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en la UNLu en el mes de septiembre, y el Encuentro por la Salud Mental, que se desarrolló en la plaza Colón el pasado octubre, donde se sumaron con la proyección de un video realizado por ellos mismos.

La convocatoria tuvo lugar en el Centro de Promoción de Derechos de Infancias y Adolescencias del Municipio y contó con la participación de representantes de distintas áreas del Ejecutivo Municipal, así como de instituciones educativas y entidades que trabajan con niños, niñas y adolescentes.

