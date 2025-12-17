Presentaron un informe sobre el ausentismo en la escuela secundaria

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, coordinó un seminario interjurisdiccional dedicado a analizar la inasistencia escolar en el nivel secundario. Asimismo, se presentaron nuevas herramientas basadas en datos nominales para mejorar la gestión institucional y fortalecer las trayectorias estudiantiles.

El informe presentado, centrado en el ausentismo en la escuela secundaria, examina la magnitud y la temporalidad de las inasistencias y permite identificar patrones diferenciados entre los estudiantes. También aporta información clave para comprender las dinámicas de asistencia y diseñar estrategias de intervención más eficaces.

En este contexto, los cuatro tipos de ausentismo que identifica el informe son los siguientes:

1) Asistencia regular y sostenida: estudiantes con presencia estable durante todo el año y bajo nivel de inasistencias.

2) Alta inasistencia con recuperación final: estudiantes que tienen más ausencias durante partes del año, pero retoman la regularidad hacia el final. Esto muestra interrupciones reversibles.

3) Desvinculación progresiva: ausencias que aumentan de manera sostenida hasta llegar casi a la interrupción total de la asistencia hacia fin de año.

4) Asistencia regular con menor cobertura de registro: asistencia estable, pero con menor frecuencia en la carga administrativa de inasistencias, lo que afecta la lectura del patrón.

El análisis se basa en más de 1,9 millones de registros mensuales correspondientes a departamentos seleccionados.

Tendencias

El estudio muestra que la inasistencia en la escuela secundaria en los departamentos analizados se mantuvo en niveles cercanos al 10%, siendo la inasistencia menor en los meses de marzo y abril y mayor en el resto del período escolar. A la vez, tiende a haber más ausencias los lunes y viernes que el resto de los días de la semana.

El ausentismo crónico (estudiantes que faltaron al 10% de los días de clase o más) es del orden del 35%.

El análisis identifica tres patrones de asistencia: el mayoritario y estable, con asistencias mensuales del 92%-93%, refleja un vínculo sólido con la escuela (80% de los estudiantes, en dos variantes de cobertura). Un segundo patrón, presente en el 7,6% de los estudiantes, se caracteriza por inasistencias elevadas, pero con capacidad de recuperación, donde los niveles de ausentismo aumentan y luego disminuyen, lo que señala un riesgo moderado si no se actúa a tiempo. Un tercer patrón, que alcanza al 3% de la matrícula, presenta un crecimiento sostenido de las ausencias hacia fin de año, y es indicador de un proceso de desvinculación progresiva que requiere intervenciones tempranas y específicas.

El informe presenta estos patrones mediante el análisis de secuencias y clusters, que permiten observar la asistencia como un proceso dinámico. Esta herramienta analítica diferencia interrupciones breves de procesos acumulativos de desconexión escolar, ofreciendo información clave para intervenciones de prevención del abandono.

En esta línea, el estudio se enmarca en el proyecto de sistema de alerta temprana para el fortalecimiento de las trayectorias educativas en el nivel secundario, y representa una primera experiencia exploratoria que busca aprovechar el enorme potencial de los registros administrativos. La utilización intensiva de big data y el análisis basado en evidencia abren nuevas posibilidades para la toma de decisiones informadas, dirigidas a reducir el ausentismo y promover la permanencia escolar.

El encuentro organizado por la Secretaría de Educación, se enfocó en cómo los avances en los Sistemas de Gestión Educativa (SIGED) permiten contar con información nominal y diaria sobre la asistencia. Esta nueva perspectiva es fundamental para identificar patrones de ausentismo, anticipar procesos de desvinculación o abandono escolar y fortalecer las estrategias de acompañamiento pedagógico y de gestión.

El seminario contó con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell; la subsecretaria de Información y Evaluación Educativa, María Cortelezzi, y el secretario del Consejo Federal de Educación, José Thomas. Además, estuvieron presentes funcionarios, referentes académicos e invitados internacionales.

El estudio fue presentado por la directora nacional de Análisis Estratégico de Datos y Difusión de la Información Educativa, Florencia Sourrouille, y contó con comentarios de los especialistas Cecilia Calero (UTDT), Alejandro Ganimian (Universidad de Harvard) y Tamara Vinacur (BID).En el encuentro se compartieron experiencias jurisdiccionales y miradas regionales: por un lado, se expusieron los desafíos en el abordaje del ausentismo con referentes de Córdoba, Jujuy, Mendoza y Buenos Aires y, por otro, se analizaron los avances en sistemas educativos y las experiencias de Uruguay y Chile.

argentina.gob.ar