Los «Embajadores Merlenses por Malvinas» cumplieron el sueño de conocer las Islas

Los jóvenes ganadores del Concurso “Embajadores Merlenses por Malvinas” hicieron realidad su sueño de conocer las Islas y viajaron junto a Veteranos de Guerra para la realización de un documental. Esta mañana regresaron a Buenos Aires y fueron recibidos por familiares, autoridades, vecinos y medios de comunicación.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, también formó parte del contingente ya que el certamen fue impulsado por el Municipio y se realizó a lo largo del ciclo lectivo en las escuelas del distrito, con el objetivo de fortalecer la memoria colectiva y honrar a los Héroes que lucharon por las Islas.

El jefe comunal destacó el valor de este programa, que apunta a lo más importante: que las nuevas generaciones comprendan, sientan y vivan el sueño de millones de argentinos de recuperar nuestras Islas Malvinas.

“Los jóvenes recorrieron el territorio, aprendieron sobre las secuelas que tuvo la guerra, pero no solo hay que detenerse en la cuestión bélica, sino también destacar la importancia estratégica de las Islas Malvinas, por sus riquezas naturales, por la cercanía a la Antártida, por el control del paso bioceánico, que hoy está en manos de la OTAN en lugar de nuestro país”, manifestó Menéndez.

El concurso consistió en una competencia de arte, conocimiento y creatividad con la participación inclusiva de estudiantes del nivel secundario de escuelas privadas y estatales, CENS y FinEs.

El proyecto fue declarado de interés por la Cámara de Diputados de la Nación.

El gran premio del concurso fue un viaje a las Islas Malvinas, para diez ganadores, que compartieron esta experiencia junto a Veteranos de Guerra merlenses para convertirse en embajadores del mensaje de soberanía en nuestro territorio y participar de un documental a cargo del filmmaker Daniel Ponce.

Esta iniciativa de la Secretaría de Cultura, Educación, Deportes y Recreación marca un hecho histórico para el pueblo de Merlo, es un sueño cumplido para los ganadores y permite que los Veteranos de Guerra cierren una parte de su historia, con el fin de continuar malvinizando y uniendo generaciones en el reclamo irrenunciable y pacífico por nuestras Islas Malvinas.

