Se realizó la Asamblea anual del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad

En el marco del trabajo sostenido que impulsa el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en materia de promoción de derechos, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad llevó adelante la Asamblea Anual del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad (COPRODIS), el espacio multisectorial que está bajo su coordinación. Durante la jornada se compartieron experiencias, se analizaron avances y propuestas, y se entregaron reconocimientos.

El encuentro, que tuvo lugar en el distrito de Ezeiza, fue encabezado por la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio, Bernarda Meglia, junto a la directora provincial de Políticas de Cuidado, Ayelén Pino, y al director de Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad, Raúl Lucero. Se trató de la cuarta Asamblea Ordinaria del año, que contó con la presentación de un informe final acerca de las líneas de gestión de cada una de las comisiones de trabajo y el reconocimiento por su compromiso a quienes impulsaron intervenciones en todo el territorio bonaerense.

“Estas iniciativas son posibles porque hay una decisión clara del ministro Andrés Larroque y del gobernador Axel Kicillof de poner a la discapacidad en el centro de la agenda pública”, señaló Meglia. Y agregó que el compromiso del gobierno bonaerense “se expresa en hechos concretos, como los aumentos dispuestos en los distintos programas y el fortalecimiento de espacios de participación y articulación en cada distrito de la Provincia, incluso en un contexto nacional adverso”. Durante la Asamblea, se realizó un conversatorio acerca de cómo construir desde el Estado y las organizaciones, condiciones reales para habitar una vida con autonomía y en comunidad. Disertaron el diseñador multimedial Iván Davidovich; la concejala de San Miguel del Monte y escritora, Julia Risso Villani; el periodista y divulgador Gonzalo Giles; y el vicepresidente de Asociación Azul y activista, Juan Cobeñas.Posteriormente, se presentaron las conclusiones del trabajo anual de las comisiones de Cupo Laboral; Consejos Municipales; Capacitaciones con Perspectiva de Discapacidad y Enfoque de Derechos; Emergentes; Accesibilidad; y Armonización Legislativa. Además, se desarrolló una charla sobre el rol de los espacios locales en cada distrito, repasando la puesta en marcha de los órganos y la participación concreta que tuvieron las personas con discapacidad en las agendas y las decisiones. Por último, se entregaron reconocimientos a los protagonistas, organizaciones y municipios que han colaborado activamente durante 2025 con el COPRODIS.

Este órgano, administrado por el Ministerio, está conformado por organismos interministeriales y entidades civiles involucradas en el desarrollo de políticas intersectoriales orientadas a la promoción y protección de derechos de las personas con discapacidad.Su labor reafirma el compromiso de la Provincia de acompañar y fortalecer a este colectivo mientras el gobierno nacional ha interrumpido políticas esenciales en materia de discapacidad.

Por ello, contrariamente, el Estado bonaerense, entre otras medidas, ha dispuesto aumentos para los programas destinados a las personas con discapacidad, con mejoras que incluyeron un incremento del 100% en el peculio para Talleres Protegidos y otro del 40% para las becas de iniciativas como Centros de Día, Hogares, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad.

