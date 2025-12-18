Kicillof encabezó el acto de egreso de 2.265 oficiales de la Policía provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de egreso de 2.265 nuevos oficiales de la Policía provincial. Fue en el Instituto Universitario Policial Juan Vucetich de Berazategui, en el marco del 204° aniversario de la creación de la fuerza, con la presencia del jefe de la fuerza, Javier Villar; y el subjefe, Leandro María Sarlo.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Hoy es un día especial porque estamos incorporando a la Policía provincial cerca de 2.300 nuevos oficiales que completaron un periodo de formación de gran exigencia”.

“Confiamos en nuestra fuerza y, por eso, estamos realizando una inversión sin precedentes en patrulleros, armamento, infraestructura y tecnología: es un esfuerzo que hoy vale mucho más, ya que lo hacemos a pesar de un Gobierno nacional que nos cortó todos los fondos específicos que destinábamos a la seguridad”, agregó.“Quisieron enfrentar a la sociedad con las fuerzas de seguridad, pero nosotros estamos reconstruyendo ese vínculo porque entendemos que quienes visten el uniforme son también parte del pueblo”, expresó el Gobernador y añadió: “Seis años atrás teníamos un cuerpo policial en estado de disolución.

Hoy podemos decir orgullosamente que contamos con una nueva Policía, que ha sumado a sus filas 20.000 nuevos oficiales”. “Sabíamos que la fuerza había perdido su prestigio y, con mucho trabajo, lo estamos revirtiendo: contamos con cada agente para la construcción de una Policía más honesta, eficaz, profesional y, sobre todo, más humana”, concluyó.

Durante la jornada, se tomó juramento de fidelidad a la función policial a los agentes, quienes formarán parte del refuerzo del Operativo De Sol a Sol durante la temporada 2026.

Además, se entregaron distinciones que incluyeron el premio al Policía del Año, menciones para 20 efectivos por su labor destacada y el reconocimiento general al mérito para el Área de Investigaciones de la DDI La Matanza.

Por su parte, Alonso resaltó: “Nuestra Policía ha estado a la altura de muchos desafíos que se presentaron durante este año. Entre ellos, el esclarecimiento del triple crimen causado por una banda narco de carácter internacional que estremeció a nuestra sociedad”.

“Al narcotráfico lo vamos a seguir combatiendo con determinación, pero necesitamos que se fortalezcan las fronteras para que la droga que ingresa a más de 2 mil kilómetros no llegue a nuestra provincia”, añadió.Participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; los subsecretarios de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio; de Justicia, Inti Pérez Aznar; el director de la Escuela Juan Vucetich, comisario mayor Rino Liva; el procurador general Julio Conte Grand; y los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; de Navarro, Facundo Diz.

gba.gob.ar