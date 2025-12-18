Seguimiento y análisis de indicadores para fortalecer la calidad de atención en la Maternidad Estela de Carlotto

En el día de la fecha se llevó a cabo una nueva instancia de presentación y análisis de los indicadores correspondientes al cuarto trimestre, con la participación de los distintos servicios que integran la Maternidad Estela de Carlotto.

Durante el encuentro, los equipos compartieron y evaluaron información clave vinculada al desempeño institucional, lo que permitió reflexionar de manera conjunta sobre los resultados alcanzados, identificar fortalezas y reconocer oportunidades de mejora en los procesos de atención.

El análisis colectivo y sistemático de los datos constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones, ya que favorece la planificación de acciones orientadas a optimizar la calidad de los servicios, fortalecer el trabajo interdisciplinario y garantizar una atención cada vez más segura, eficiente y centrada en las personas.

Estas instancias de evaluación y seguimiento reafirman el compromiso de la Maternidad Estela de Carlotto con la mejora continua, el uso responsable de la información y el desarrollo de estrategias que contribuyan a brindar una atención de calidad a la comunidad.

