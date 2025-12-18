Salud

Simposio de cardiopatías congénitas: ventrículo único, un enfoque integral

El Servicio de Cirugía Cardiovascular Infantil llevó adelante el Simposio de Cardiopatías Congénitas, en el marco de las Jornadas “Ventrículo Único: un enfoque integral”, un espacio de actualización y reflexión destinado a fortalecer el abordaje integral de esta compleja patología.

Durante el encuentro, disertaron y participaron profesionales de distintas áreas involucradas en la atención de pacientes con cardiopatías congénitas, entre ellas enfermería, cirugía, instrumentación quirúrgica, perfusión y otros equipos de salud. La diversidad de miradas permitió el intercambio de experiencias y saberes, promoviendo el trabajo interdisciplinario como eje central del cuidado.

A lo largo de las jornadas se abordaron temas vinculados a los cuidados de enfermería, la educación del paciente y su familia, los distintos tipos de procedimientos quirúrgicos, el seguimiento en la vida adulta y los cuidados paliativos, con el objetivo de brindar una atención continua y de calidad en todas las etapas de la vida.

Este tipo de espacios de formación e intercambio contribuyen a seguir fortaleciendo las prácticas asistenciales y a garantizar la mejor atención posible a niños y adolescentes que se atienden en la institución, al tiempo que refuerzan su rol como centro de referencia en el abordaje de las cardiopatías congénitas.

