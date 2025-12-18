Se realizó la cuarta edición del evento solidario Campucho en General Rodríguez

Durante un nuevo fin de semana, General Rodríguez fue escenario de la 4º edición del evento solidario “Campucho”, en el marco de la Oktober Kustom Fest 2025, una propuesta que combinó cultura custom, música en vivo y gastronomía, con un fuerte compromiso solidario.

La iniciativa tuvo como objetivo la recolección de alimentos no perecederos destinados a un comedor local, reafirmando el espíritu comunitario y solidario que caracteriza a este encuentro. El Trompódromo de la ciudad fue el punto de reunión para vecinos y vecinas que disfrutaron de una amplia exposición de autos y motos clásicos, rat rods, hot rods, bandas en vivo, food trucks, feria y acampe.

El intendente Mauro García recorrió el predio y acompañó el desarrollo de la jornada, dialogando con organizadores y participantes, y destacando la importancia de estos espacios que promueven el encuentro, la cultura y la solidaridad.Desde el Municipio se celebra la continuidad de este tipo de eventos al aire libre, que fortalecen los lazos comunitarios, impulsan la participación y contribuyen al crecimiento cultural y social de General Rodríguez.

Municipalidad de General Rodríguez