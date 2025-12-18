Sociedad

ATE marcha contra la reforma laboral y planta bandera ante un 2026 que se vislumbra complejo

18
Dic

Este jueves se planifica una gran manifestación contra la reforma laboral que propone el gobierno del presidente Milei. ATE no es ajena a la movida. Desde la seccional Moreno se organiza la participación. Los motivos son explicados por los dirigentes Zulema Lagraña (sec. Adjunta) y Walter Cravero (sec. General). Además, entregan cajas navideñas para los 1.700 afiliados en el distrito. Soledad Lumbreras (sec. de Acción Social, Turismo y Cultura) detalla días, horarios y hasta cuando se realizará la adjudicación.