Una pareja fue detenida acusada del asesinato del comerciante Gabriel Cabrera, en el centro de Moreno

Un hombre y una mujer fueron apresados por la Policía acusados del homicidio de Gabriel Marcelo Cabrera, el comerciante hallado muerto en su local del centro de Moreno en la noche de este martes. El hombre estaba maniatado y amordazado. Faltaban objetos de valor dentro de la propiedad. Los sospechosos fueron detectados por cámaras de seguridad que permitieron seguirlos hasta un domicilio en el barrio Bongiovanni de Paso del Rey. Están imputados por el delito de homicidio criminis causa.

Durante el mediodía de este miércoles, personal de la comisaría 1º de Moreno junto a efectivos de otras reparticiones, detuvo a una pareja en el barrio Bongiovanni de Paso del Rey. Están acusados del homicidio de Gabriel Cabrera, el comerciante encontrado muerto dentro de su local en el centro de Moreno.

La tecnología fue clave para lograr esclarecer el caso. Según el aporte de fuentes vinculadas a la investigación, Gabriel Cabrera, de 65 años, abrió a las 17 horas del martes 16 de diciembre el supermercado del que era propietario, ubicado en la calle Belgrano al 782, casi esquina Viamonte del casco céntrico norte de Moreno. El local se encuentra a la vuelta de la media Nº 2 “Marina Vilte”, a tres cuadras del hospital Mariano y Luciano de la Vega y a 500 metros de la comisaría 1º.

Pocos minutos después, una vecina compró una gaseosa. Sería la última persona que habría visto con vida a Cabrera, además de los asesinos. A las 17.30 dos personas ingresaron al comercio. Sorprendieron a Cabrera, lo golpearon y lo ataron. Inmediatamente comenzaron a vaciar la caja registradora y a cargar mercadería, principalmente bebidas alcohólicas y cartones de cigarrillos. Se dieron a la fuga, tranquilamente. Antes bajaron la persiana.

Las cámaras de seguridad, públicas y privadas, registraron el paso de esta pareja, conformada por un hombre y una mujer. Las filmaron caminando hacia el supermercado con las manos vacías, provenientes de la colectora de la Autopista y minutos después regresando sobre sus pasos, con bolsas. Abordaron un colectivo de Transportes La Perlita en la esquina de la Colectora sur y la calle Entre Ríos. Con ese dato, sostenido a través del Centro de Monitoreo Municipal, los detectives determinaron qué unidad pasó en ese horario y con qué tarjeta SUBE abonaron el pasaje. Entrevistaron al chofer y recrearon el recorrido. Precisaron que descendieron en la esquina de la calle Bongiovanni y Maipú, del barrio Bongiovanni de Paso del Rey.

El trabajo de campo dio sus frutos. Una pareja con características físicas similares fue situada en una vivienda sobre la calle Maipú al 4462 entre José Ingenieros y Gnecco. Fueron identificados como Federico Cucco de 32 años y Alejandra Escurra Vargas de 27. Fueron descriptos por los vecinos como personas conflictivas. Al menos la mujer tendría antecedentes por delitos menores.

Cuando los uniformados estaban por realizar el allanamiento, Cucco salió a la calle y visualizó a la policía. Intentó escapar. Fue capturado con el uso mínimo de la fuerza. La chica estaba dentro de la casa. Voceros indicaron que estaba aturdida. Se lo atribuyeron a la ingesta de drogas.

En la habitación principal, los oficiales secuestraron parte de la mercadería robada, además de la ropa utilizada en el robo y asesinato. Presumen que el dinero en efectivo fue utilizado para la compra de estupefacientes.

Tanto Cucco como Escurra Vargas quedaron detenidos, a disposición de la Dra. Verónica Pittella, titular de la UFI Nº 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez. Pittella los acusa de homicidio criminis causa, es decir mataron para ocultar el robo y asegurarse impunidad.

Además de las imágenes de las cámaras de vigilancia, los peritos de la Policía Científica levantaron multitud de huellas dentro de la dependencia. Las pruebas materiales serían contundentes.

El hallazgo del cuerpo de Cabrera lo realizó la esposa del infortunado hombre. Al ver que alrededor de las 21 no había regresado a su domicilio, a la vuelta del comercio y casi pegado a la media Nº 2, decidió ir a buscarlo. Vio las persianas metálicas bajas, cuestión que le llamó la atención. Temiendo lo peor, abrió la puerta lateral y en el salón de ventas encontró a Cabrera tendido en el suelo, maniatado y amordazado. Ya estaba muerto. La operación de autopsia determinó que falleció por una insuficiencia cardíaca. Tenía algunos golpes, pero no fueron determinantes en su deceso. Vecinos revelaron que ya había sido víctima de asaltos.